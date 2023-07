MN - Gaudenzi: "Cessione di Tonali? Ora il tesoretto per migliorare la rosa"

MilanNews.it

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gianluca Gaudenzi. Riguardo la cessione di Tonali, l'ex calciatore milanista ha detto: "Il Milan ha preso 80 milioni? Anche qualcosa in più probabilmente con i bonus. Adesso c’è un tesoretto per rinforzare la squadra. Non che il Milan sia debole, però - secondo me - va migliorato in diversi reparti”.