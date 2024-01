MN - Gaudenzi su Pioli: "Ci penserei due volte prima di affidarmi ad altri"

vedi letture

Il Milan è pronto a scendere in campo nel nuovo anno. Il primo impegno del 2024 sarà l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cagliari in programma questa sera alle 21 a San Siro. I rossoneri possono fare bene nella competizione dopo il flop della passata stagione e l'eliminazione di Inter e Napoli. Una vittoria darebbe anche continuità. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gianluca Gaudenzi, doppio ex della sfida.

Le sue parole sul futuro di Stefano Pioli: "Conviene al Milan puntare su di lui? Dipende dai risultati che porterà, questo è chiaro. Però, se analizziamo quello che ha portato Pioli al Milan in questi anni, io ci penserei due volte prima di affidarmi ad altri, come se niente fosse"