MN - Gaudenzi sugli infortuni: "Ormai ci si allena giocando. Tanti nuovi devono abituarsi a certi ritmi"

vedi letture

Il Milan è pronto a scendere in campo nel nuovo anno. Il primo impegno del 2024 sarà l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cagliari in programma questa sera alle 21 a San Siro. I rossoneri possono fare bene nella competizione dopo il flop della passata stagione e l'eliminazione di Inter e Napoli. Una vittoria darebbe anche continuità. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gianluca Gaudenzi, doppio ex della sfida.

Le sue parole sulla difficile situazione infortuni in casa Milan: "Rispetto a quando giocavo io, è un calcio completamente diverso. Praticamente ci si allena giocando! Io non penso che, dopo vent’anni, Pioli non sappia più impostare una preparazione atletica efficiente. Ho letto critiche smisurate su di lui, ingiuste. La sua squadra è tutta nuova: tanti calciatori devono abituarsi a certi ritmi e al campionato italiano, molto tosto fisicamente"