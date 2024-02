MN - Gaudenzi sul futuro di Pioli: "Dopo una partita non si può emettere alcuna sentenza. Ora c'è solo da lavorare"

vedi letture

Frenata imprevista e brusca del Milan che contro il Monza non scende in campo nel primo tempo e regala la partita ai cugini brianzoli. Non basta il talento di Pulisic e un piccolo moto d'orgoglio: alla fine il risultato del turnover di Pioli è pessimo, sconfitta e dispendio di energie dei titolari. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato con Luca Gaudenzi, ex calciatore del Milan, intervistato in esclusiva. Le sue parole.

Pioli merita la riconferma sulla panchina del Milan la prossima stagione?

“Dopo una partita no, non si possono emettere sentenze. Ora c’è solo da rimboccarsi le maniche e lavorare, approcciando tutte le partite con la stessa fame e voglia di vincere del Monza di ieri sera, tanto per intenderci”.