MN - Genta: "Leao ha nel repertorio solo due-tre giocate di livello"

Nell'intervista rilasciata a Milannews.it, Carlo Genta, conduttore di Radio 24, ha rilasciato queste parole su Rafael Leao e su Joshua Zirkzee, obiettivo di mercato del Milan per l'estate: "Io mi sono convinto che Leao sia un calciatore con ottime doti, ma che ha soltanto nel repertorio due-tre giocate di livello. Chiaro è che, se non garantisce almeno 12 gol in un campionato, potrebbe risultare un tema di approfondimento”.

Come vedresti Zirkzee in rossonero?

“A me, e non solo, piace tantissimo. Credo sia nel mirino di tanti club, non solo il Milan. Logico è che sarebbe interessante vederlo calato nel contesto di un top club per poterlo realmente tarare”.