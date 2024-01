MN - Genta: "Milan-Zirkzee? Sarebbe interessante vederlo in un top club"

Tra i nomi per l'attacco del Milan del prossimo anno, uno dei più caldi è senza dubbio quello di Jousha Zirkzee, attaccante del Bologna che sabato si è messo in mostra a San Siro nel match contro i rossoneri, segnando anche un gol. L'olandese non è l'unica opzione del Diavolo, ma è sicuramente una delle preferite in via Aldo Rossi.

Intervistato da Milannews.it, Carlo Genta, conduttore di Radio 24, ha parlato così di Zirkzee e dell'interesse del Milan nei suoi confronti:

Come vedresti Zirkzee in rossonero?

“A me, e non solo, piace tantissimo. Credo sia nel mirino di tanti club, non solo il Milan. Logico è che sarebbe interessante vederlo calato nel contesto di un top club per poterlo realmente tarare”.