MN - Genta: "Sbagliava chi pensava che il Milan potesse ambire alla lotta Scudetto"

In merito all’attualità in chiave rossonera, abbiamo intervistato telefonicamente in Carlo Genta, conduttore di Radio 24 - il Sole 24 Ore. Ecco le sue parole:

Come ti spieghi il rendimento altalenante del Milan? Sul più bello, sembra sempre “cadere”…

“Non sono d’accordo. Il Milan ha sempre avuto questo tipo di dimensione sin dall’inizio della stagione. È una squadra pensata e costruita per il terzo-quarto posto. Sbagliava chi pensava potesse ambire alla lotta scudetto, semmai”.

Ti aspetti qualcosa in più dai calciatori più rappresentativi in certe fasi? Ad esempio, Leao…

“Io mi sono convinto che sia un calciatore con ottime doti, ma che ha soltanto nel repertorio due-tre giocate di livello. Chiaro è che, se non garantisce almeno 12 gol in un campionato, potrebbe risultare un tema di approfondimento”.