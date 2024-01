MN - Genta sul Milan: "È una squadra pensata e costruita per il terzo-quarto posto. Sull'Europa League..."

Carlo Genta, conduttore di Radio 24, intervistato da Milannews.it, ha commentato così il momento del Milan che in campionato è reduce dal pareggio casalingo contro il Bologna, arrivato dopo quattro vittorie di fila:

Come ti spieghi il rendimento altalenante del Milan? Sul più bello, sembra sempre “cadere”…

“Non sono d’accordo. Il Milan ha sempre avuto questo tipo di dimensione sin dall’inizio della stagione. È una squadra pensata e costruita per il terzo-quarto posto. Sbagliava chi pensava potesse ambire alla lotta scudetto, semmai”.

Hai il sentore, anche sulla base delle dichiarazioni di dirigenti e calciatori del Diavolo, che i rossoneri abbiano nell’Europa League un obiettivo stagionale?

“Alcuni si sono esposti in modo affermativo, altri meno. Non si può rispondere con certezza a questa domanda. C’è troppa discrepanza in questo senso. Premesso ciò, bisogna tenere conto del fatto che si tratta di un torneo estremamente complicato. Vi partecipano club di spessore…”.