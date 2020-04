MN - Giocatori Milan all'estero, obbligo di rientro entro metà della prossima settimana e isolamento di 14 giorni

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, in vista della possibile ripresa degli allenamenti (dal 4 maggio in poi), i giocatori del Milan che si trovano in questo momento all'esterno, dovranno rientrare in Italia entro metà della prossima settimana. Per tutti i calciatori in questione ci sarà l'obbligo di isolamento per due settimane. Dunque Ibrahimovic, Kjaer, Begovic, Calhanoglu, Leao, Rebic, Paquetà e Kessie dovranno rientrare entro metà della prossima settimana.

di Antonio Vitiello