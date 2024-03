MN - Giudice: "Questa vicenda non incoraggia gli investimenti stranieri in Italia perché chiunque ci penserebbe almeno tre volte prima di investire da noi"

La perquisizione della Guardia di Finanza a Casa Milan ha fatto rumore, come si evince anche dalle prime pagine dei giornali uscite oggi. Abbiamo provato a fare luce sulle questione con l'esperto di finanza Alessandro Giudice, autore del libro "La Finanza del Goal" e collaboratore per il Corriere dello Sport:

La Procura cita un documento che parla dell'ingresso di un nuovo soggetto con il 41.7% delle quote. Il riferimento è a PIF.

"Io credo si stia deformando la realtà delle cose, anche perché i PM hanno appreso la questione dagli organi di stampa. Hanno trovato non si sa dove questa investor presentation che quindi non è nemmeno una trattativa e non si sa nemmeno la veridicità. In sostanza i PM leggono sui giornali delle trattative e vanno a Casa Milan a raccogliere le prove. Che rilevanza esse possano avere ai fini della situazione pensale non le capisco. Ma traendo una conclusione dico: se davvero verrà ceduta una parte importante delle quote allora è davvero RedBird il proprietario e pertanto si andrebbe a contraddire la tesi principale delle accuse".

Una situazione del genere potrebbe far saltare una trattativa, nel caso davvero PIF (o eventuali altri potenziali acquirenti) volesse acquistare quote societarie?

"Non credo, anzi. Semmai se entrasse un socio di minoranza verrebbe fugato ogni dubbio. Sarebbe la prova regina che dimostra che Elliott non è più il proprietario del Milan. La mia idea è che tutta questa vicenda non incoraggia gli investimenti stranieri in Italia perché chiunque guarda la situazione da fuori ci penserebbe almeno tre volte prima di investire da noi".