MN - Giunti: "Consiglio a Pobega di restare. Ha dimostrato di essere da Milan"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, Federico Giunti, ex-giocatore del Milan ed allenatore delle giovanili, ha parlato così di Tommaso Pobega, suo vecchio allievo: "Tommaso, con me, aveva il fuoco dentro. Ovvio che giocare nel Milan è diverso rispetto che allo Spezia o al Toro. Però Pioli lo ha chiamato spesso in causa e Stefano non è uno che regala minuti a nessuno. Io gli consiglierei di restare: ha dimostrato di essere da Milan".