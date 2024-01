MN - Giunti: "Gabbia sta dimostrando quanto sia all’altezza del contesto Milan"

vedi letture

In vista della sfida tra Milan e Bologna, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Federico Giunti, doppio ex del match. Ecco le sue parole:

Lo hai allenato nella Primavera rossonera: che emozioni hai provato al gol di Traorè contro l’Empoli?

“Molte. È un ragazzo determinato e pronto per il grande salto. Il gol è soltanto un coronamento del percorso che ha fatto. Non ho avuto la fortuna di allenare Simic e Jimenez, ma il loro ottimo rendimento costituisce soltanto l’ennesima riprova di quanto il lavoro del Milan sia magistrale a livello di Settore Giovanile”.

Tra i prodotti del vivaio del Milan figura anche Gabbia. Come giudichi il suo nuovo impatto in rossonero?

“Molto positivo. Le ultime due prestazioni rappresentano la riprova di quanto sia cresciuto e di quanto sia all’altezza del contesto Milan, certamente non alla portata di tutti”.