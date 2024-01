MN - Giunti: "Milan ben settato mentalmente e fisicamente"

vedi letture

In vista della sfida tra Milan e Bologna, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Federico Giunti, doppio ex del match. Ecco le sue parole:

Che tipo di partita sarà Milan-Bologna?

“Il Milan, anche per come ha vinto a Udine, è ben settato mentalmente e fisicamente. Di fronte, tuttavia, troverà un Bologna tatticamente preparato, con individualità interessanti, ben allenato da Thiago Motta. Impegno, ovviamente scontato, da non sottovalutare”.