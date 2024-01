MN - Giunti: "Poche squadre in Europa possono contare su Maignan, Theo, Leao e Giroud"

In vista della sfida tra Milan e Bologna, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Federico Giunti, doppio ex del match. Ecco le sue parole:

Quali sono, a tuo avviso, i calciatori maggiormente protagonisti della risalita rossonera?

“Io credo che ben poche squadre in Europa possano contare su un portiere del calibro di Maignan, di un tandem di esterni sulla sinistra come Theo Hernandez e Leao e su un centravanti di spessore come Giroud. Questa spina dorsale rappresenta pressoché il 100% della forza del Milan”.

I giocatori che, invece, ti hanno sorpreso di più per adattamento e spirito di abnegazione?

“Non mi aspettavo un impatto così fluido e naturale in un campionato tattico come la Serie A da parte di Loftus-Cheek e Reijnders: due centrocampisti impressionanti sia in fase di possesso, che di non”.