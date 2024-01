MN - Giunti: "Società molto intelligente e lungimirante nel richiamare Ibra in quella veste"

In vista della sfida tra Milan e Bologna, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Federico Giunti, doppio ex del match. Ecco le sue parole:

Il ritorno di Ibrahimovic, che hai avuto modo di conoscere, ha influito sui recenti risultati positivi dei rossoneri?

“Sicuramente la sua presenza al fianco della squadra è di fondamentale importanza. La società è stata molto intelligente e lungimirante nel richiamarlo nuovamente in queste vesti”.

Il Milan può ambire a vincere l’Europa League?

“Per me lo ha assolutamente come obiettivo stagionale. Il Milan è una delle favorite, oltre che uno degli organici più competitivi, della competizione in sè”.