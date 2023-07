MN - Gli aneddoti di Biffi su Colombo: "Era impressionante: l'ho notato subito"

Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 cresciuto nel settore giovanile del Milan, è oggi in corsa per un posto nella rosa di Stefano Pioli. La redazione di MilanNews.it ha intervistato Andrea Biffi, suo ex tecnico nelle giovanili del Diavolo. Il suo ricordo: "Era qualcosa di impressionante, davvero. Corsa, tecnica, uno strappo senza eguali. Io ne notai subito le doti offensive. Lo schieravo negli Under 8 nelle posizioni avanzate. Io sono stato il primo ad averlo e vi racconto questo… Mauro Bianchessi me lo fece immediatamente notare: Lorenzo avrebbe fatto strada, era un fiore all’occhiello del nostro Settore Giovanile. Il tempo non gli ha dato torto”.