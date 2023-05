MN - Gli assenti in vista del derby, in attesa di Leao: non c'è Florenzi

Fonte: dal nostro inviato al Melià, Antonello Gioia

Il Milan si è ritrovato in questi minuti all'Hotel Melià per osservare il consueto ritiro di avvicinamento alla sfida di questa sera contro l'Inter, valida per l'andata delle semifinali di Champions League. In attesa di capire le condizioni di Rafael Leao, che sta svolgendo un provino in questi minuti a Milanello, ecco gli assenti. Spicca il nome di Alessandro Florenzi che non ha recuperato in tempo che si unisce a tutti i giocatori fuori lista: Ibrahimovic, Bakayoko, Vranckx, Adli e Dest.