MN - Gli imprescindibili del Milan secondo Chiarugi: "Non si può fare a meno di Leao, Pulisic e Giroud. Le seconde linee a Genova non hanno convinto"

La seconda pausa per le nazionali di questa stagione è arrivata al termine di una giornata pazza in cui il Milan ha ritrovato la testa solitaria della classifica con Giroud come portiere, complici i passi falsi di Inter, Napoli e Atalanta. Per parlare di questo primo spezzone di stagione la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex rossonero Luciano Chiarugi. Queste le sue parole.

Ci sono giocatori imprescindibili per Pioli?

“La partita di Marassi ci dice questo. Nel primo tempo non tutte le seconde linee hanno convinto. Credo che Pioli non possa fare meno di Leao, Pulisic e Giroud. A proposito del francese: non me ne vogliano Okafor e Jovic, ma con lui davanti è tutta un’altra cosa. La parata che poi fa a tempo scaduto è dimostrazione di grande attaccamento alla maglia. Sono questi i giocatori che servono al nuovo Milan”.