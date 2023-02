MN - Gold: "L'impatto delle assenze di Bentancur e Hojbjerg sarà molto grande"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Direttamente dalla sala della conferenza stampa di San Siro, a margine dell'incontro di Conte e Kulusevski con i giornalisti di ieri sera, la redazione di MilanNews.it ha intercettato ai propri microfoni il giornalista inglese Alasdair Gold, corrispondente per Football.London e molto vicino alle faccende del Tottenham. Queste le parole del collega britannico: "Molto grande, sono due giocatori di livello molto importanti. Dovranno giocare due calciatori che hanno 20 e 22 anni (Sarr e Skipp, ndr), un centrocampo molto giovane: l'unica volta che hanno giocato insieme è stata contro il Portsmouth in FA Cup e non erano stati un granchè insieme. Sono molto giovani e inesperti e per loro sarà una partita molto importante".