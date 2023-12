MN - Gotta: "Che Tonali resti di fede milanista è indubbio, ma credo proprio che sia più interessato professionalmente alla causa Newcastle"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Gotta, giornalista di DAZN e grande esperto di Premier League e calcio inglese.

In Inghilterra come ipotizzano se la possa vivere emotivamente Tonali, data l’elevata posta in palio?

“Penso che Tonali fosse più coinvolto emotivamente in occasione della partita di andata, in cui aveva ancora la possibilità di scendere in campo: era al Newcastle da poco più di un mese e mezzo. Che resti di fede milanista è indubbio, ma credo proprio che - ora come ora - sia più interessato professionalmente alla causa del suo club attuale”.