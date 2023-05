MN - Gotta su Origi: "Era molto elogiato da Klopp, non mi spiego le difficoltà"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Capitolo Origi. Quali risposte dà alle tante lacune riscontrate nel corso di questa stagione, da cui esce con una bocciatura piena? Così Roberto Gotta, giornalista di DAZN, ha risposto alla seguente domande in una lunga intervista rilasciata a MilanNews.it: “Non me le spiego. Ero convinto che potesse segnare non meno di 12 gol con il Milan. Ho sentito Pioli che, post Juventus, ha detto che i nuovi hanno dovuto metterci più tempo del previsto a ambientarsi, perché non poteva inserirli con regolarità. Però Origi era anche molto elogiato da Klopp, per lo spirito di abnegazione che lo contraddistingueva. Molto strano”.