MN - Gotta: "Trippier non in gran forma: se giocherà Leao..."

Gotta: "Trippier non in gran forma: se giocherà Leao..."

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Gotta, giornalista di DAZN e grande esperto di Premier League e calcio inglese.

Oltre all’elevato numero di infortuni, quale aspetto potrebbe propendere maggiormente dalla parte del Milan?

“Contro Everton e Tottenham, non si è visto un Trippier in gran forma sulla destra. Se giocherà Leao, potrebbe costituire un fattore chiave su quel fronte: uno contro uno a tutta velocità. Sarà anche curioso prendere in esame come risponderebbe Howe: magari deciderà di raddoppiare il portoghese con il giovane Miley…”.