MN - Gotta verso Newcastle-Milan: "Non prevedo esclusioni di colpi"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Gotta, giornalista di DAZN e grande esperto di Premier League e calcio inglese.

Che tipo di partita ti aspetti?

“Secondo me sarà molto competitiva, la posta in palio è molto elevata, a prescindere da Dortmund-Psg. Non prevedo esclusioni di colpi. Entrambe le squadre rimarranno focalizzate per 90’ sulla partita che disputeranno”.