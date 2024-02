MN - Graffiedi: "Contro il Rennes era un banco di prova che molti davano, sbagliando, per scontato"

In merito alla vittoria del Milan contro il Rennes e all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Mattia Graffiedi, ex calciatore del Diavolo.

Quali sono, al momento, le armi in più del Milan?

“Contro il Rennes era un banco di prova che molti davano, sbagliando, per scontato. Il Milan ha vinto con una prestazione stratosferica. Possiamo dire che sono stati ritrovati definitivamente due calciatori fondamentali, campioni assoluti, come Teho Hernandez e Leao: impressionanti a sinistra, sotto tutti i punti di vista”.