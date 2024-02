MN - Graffiedi: "Massimo rispetto per il Monza ma il Milan in questa fase ha una marcia in più"

In merito alla vittoria del Milan contro il Rennes e all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Mattia Graffiedi, ex calciatore del Diavolo. Qui il suo pensiero su Monza-Milan, prossimo impegno di Serie A dei rossoneri.

Che tipo di partita ti aspetti contro il Monza? “Sulla falsa riga di ieri e delle ultime due. I nuovi si sono integrati e hanno appreso certi tatticismi del calcio italiano, come - per esempio - Loftus-Cheek. In più mi sembra che potrebbero esserci ulteriori recuperi tra gli infortunati. Massimo rispetto per il Monza, da non sottovalutare mai, ma i rossoneri mi sembra abbiano una marcia in più in questa fase”.