MN - Graffiedi: "Milan, devi provare a vincere l'Europa League, per lo scudetto Inter favorita"

Dopo il recente successo in campionato, di cuore e rabbia, contro l'Udinese, il Milan di Stefano Pioli si appresta ad affrontare il Bologna, sabato sera a San Siro alle ore 20.45. Una gara importante per i rossoneri che vogliono continuare a mettere pressione a Inter e Juve ma anche capire se ha davvero trovato continuità. Di questo, di mercato e di tanto altro la redazione di MilanNews.it ha parlato in esclusiva con l'ex rossonero Mattia Graffiedi.

Questo un breve estratto dell'intervista: "Obiettivi Milan? Secondo me si deve puntare ad arrivare fino in fondo all’Europa League, che è comunque una manifestazione europea importante. E poi cercare di tenere il più aperto possibile aritmeticamente questo campionato, in cui - ormai - fa da padrona l’Inter, favorita assoluta per lo scudetto”.