MN - Graffiedi: "Nel 2024 è assurdo che esista ancora il razzismo negli stadi, bravo l'Udinese a dare un forte messaggio"

Dopo il recente successo in campionato, di cuore e rabbia, contro l'Udinese, il Milan di Stefano Pioli si appresta ad affrontare il Bologna, sabato sera a San Siro alle ore 20.45. Una gara importante per i rossoneri che vogliono continuare a mettere pressione a Inter e Juve ma anche capire se ha davvero trovato continuità. Di questo, di mercato e di tanto altro la redazione di MilanNews.it ha parlato in esclusiva con l'ex rossonero Mattia Graffiedi.

Questo un breve estratto dell'intervista: "Maignan? Nel 2024 è assurdo che esista ancora il razzismo negli stadi. Bisogna reprimerlo definitivamente. Mi è molto piaciuta la posizione immediatamente netta dell’Udinese, che ha condannato il gesto, prendendo subito le distanze e esprimendo solidarietà”.