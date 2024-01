MN - Graffiedi: "Non credo in altri colpi di mercato a gennaio, magari il Milan sta preparando qualcosa per l’estate"

Dopo il recente successo in campionato, di cuore e rabbia, contro l'Udinese, il Milan di Stefano Pioli si appresta ad affrontare il Bologna, sabato sera a San Siro alle ore 20.45. Una gara importante per i rossoneri che vogliono continuare a mettere pressione a Inter e Juve ma anche capire se ha davvero trovato continuità. Di questo, di mercato e di tanto altro la redazione di MilanNews.it ha parlato in esclusiva con l'ex rossonero Mattia Graffiedi.

Questo un breve estratto dell'intervista: "Non credo in altri colpi di mercato, manca troppo poco. Secondo me no. Magari il Milan ha già in serbo qualcosa di importante per l’estate. Le vere trattative, alla fine, si formalizzano nella sessione estiva”.