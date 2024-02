MN - Graffiedi: "Pioli tra i migliori in assoluto. Gli rinnoverei il contratto subito"

In merito alla vittoria del Milan contro il Rennes e all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Mattia Graffiedi, ex calciatore del Diavolo. Qui il suo pensiero in merito a mister Pioli, tra grandi meriti e potenziali errori.

A proposito di Pioli e espressione del gioco: secondo te, il suo destino dipende dalla vittoria o meno della competizione europea sopra-citata? “Il suo destino, come ogni stagione, sembra essere segnato. Io, al contrario, fossi nel Milan lo terrei e gli rinnoverei il contratto subito, cominciando a programmare la stagione, ripartendo da lui. I rossoneri, con Pioli, hanno vinto uno scudetto, acquisito esperienza europea e ringiovanito da capo tutto l’organico. Non vedo ragioni per esonerarlo. È uno dei migliori allenatori in assoluto”.

I più gli imputano gli eccessivi infortuni nel corso della stagione corrente… “Però adesso stanno rientrando tutti e, fino a ora, non c’è praticamente mai stato Bennacer. Io penso che, se il Milan arrivasse terzo o secondo e qualora vincesse l’Europa League, sarebbe una stagione superlativa. Poi l’organico bisogna giudicarlo al completo, non soltanto sommario”.