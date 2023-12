MN - Graffiedi: "Secondo me è tornato definitivamente il Milan di un anno fa"

Il Milan ha ritrovato la vittoria in campionato, dopo il passo falso con l'Atalanta: un bel tris al Monza a San Siro che, se non fosse stato per gli infortuni a Okafor e Pobega, sarebbe stato vissuto con maggior serenità dall'ambiente rossonero. Ora ci sono tre giornate per chiudere il girone di andata e la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Mattia Graffiedi, ex calciatore del Milan nella stagione 1999-2000.

Le sue parole su Pioli: "Secondo me si è anche eccessivamente “straparlato”. Alla fine, il Milan è sempre stato lì, a lottare per le posizioni di vertice. Come si fa a parlare di crisi? Contro Newcastle e Monza, abbiamo visto un Milan dominante, padrone assoluto del campo e del gioco. Ragioniamoci bene: se la squadra fosse stata tutta contro Pioli, come si è letto e detto, avrebbero disputato due partite consecutive del genere? Io non credo proprio. Secondo me è ritornato definitivamente il Milan di un anno fa”.