MN - Graffiedi su Ibra: "Rappresenta il Milan: è troppo importante"

Il Milan ha ritrovato la vittoria in campionato, dopo il passo falso con l'Atalanta: un bel tris al Monza a San Siro che, se non fosse stato per gli infortuni a Okafor e Pobega, sarebbe stato vissuto con maggior serenità dall'ambiente rossonero. Ora ci sono tre giornate per chiudere il girone di andata e la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Mattia Graffiedi, ex calciatore del Milan nella stagione 1999-2000.

Le sue parole sul ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: “Ero certo che sarebbe accaduto prima o poi. Ibra rappresenta il Milan. Una personalità del genere, vicina alla squadra, è troppo importante. Impeccabile la società nel convincerlo”.