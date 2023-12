MN - Graffiedi sugli infortuni: "Normale quando cambi profondamente rosa"

Il Milan ha ritrovato la vittoria in campionato, dopo il passo falso con l'Atalanta: un bel tris al Monza a San Siro che, se non fosse stato per gli infortuni a Okafor e Pobega, sarebbe stato vissuto con maggior serenità dall'ambiente rossonero. Ora ci sono tre giornate per chiudere il girone di andata e la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Mattia Graffiedi, ex calciatore del Milan nella stagione 1999-2000.

Le sue parole sulla situazione infortuni: “È normale, quando si cambia profondamente rosa e si prendono calciatori da campionati diversi, che possano esserci alcuni infortuni muscolari in più. Molti sottovalutano quanto sia aumentato, a livello di intensità fisica, il campionato italiano. Non è così semplice adattarsi”.