MN - Graffiedi vota Pioli: "È uno dei migliori in circolazione, sarebbe giusto proseguire con lui"

Dopo il recente successo in campionato, di cuore e rabbia, contro l'Udinese, il Milan di Stefano Pioli si appresta ad affrontare il Bologna, sabato sera a San Siro alle ore 20.45. Una gara importante per i rossoneri che vogliono continuare a mettere pressione a Inter e Juve ma anche capire se ha davvero trovato continuità. Di questo, di mercato e di tanto altro la redazione di MilanNews.it ha parlato in esclusiva con l'ex rossonero Mattia Graffiedi.

Questo un breve estratto dell'intervista: “Io spero resti lui. È uno dei migliori allenatori in circolazione. Con il Milan sono anni che sta portando a casa risultati positivi e calciatori valorizzati, oltre all’ottimo calcio espresso. Sarebbe giusto proseguire. L’eliminazione dalla Champions e dalla Coppa Italia? I rossoneri erano nel girone più difficile in assoluto, non ci si poteva aspettare di più. Sull’altro fronte, è lecito perdere una partita in gara secca contro una grande squadra come l’Atalanta”.