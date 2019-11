MN - Gran Galà del Calcio: Piatek e Giacinti concorrono per il premio del miglior gol

Il primo gol di Krzysztof Piatek contro l'Atalanta è stato candidato al Gran Galà del Calcio come miglior rete della scorsa stagione. Il polacco se la vedrà con Quagliarella (Napoli) e Ronaldo (Empoli). Per quanto riguarda il campionato femminile, candidate invece Valentina Giacinti per la rete contro la Roma e l'ex Thaisa Moreno per il gol contro la Juventus.