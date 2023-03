MilanNews.it

Gianluca Grassadonia, allenatore ed ex calciatore, si è così espresso a MilanNews.it su Brahim Diaz: “Brahim Diaz è uno dei giocatori più in palla nel Milan. Ha riacquistato fiducia in sé stesso e sono convinto che il Milan farà di tutto per tenerselo. È davvero diventato un giocatore importate”.