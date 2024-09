MN - Hateley: "Giocavo nel Monaco quando mi feci male, fu devastante e impiegai del tempo"

Tammy Abraham è il nuovo centravanti del Milan e i rossoneri non avevano una punta centrale inglese dalla stagione 1986/87: quella era l'ultima delle tre di Mark Hateley, uno degli ultimi idoli rossoneri dell'era pre-berlusconiana. Nella storia è rimasto il suo volo a incornare di testa e battere Walter Zenga. Era il 28 ottobre 1984 e il Milan tornava a vincere una stracittadina dopo sei anni. Proprio Hateley si è concesso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare del suo connazionale.

Come valuta l'acquisto di Abraham da parte del Milan?

"Ho sempre pensato di Tammy che sia un buon giocatore frenato da qualche infortunio di troppo. L'unico dubbio è quello ma se si mostra completamente ristabilito il Milan ha fatto un grande colpo, perché fa i movimenti giusti in attacco, segue l'azione e si fa trovare pronto. Ed è un giocatore che i gol li fa".

Il punto di domanda è se tornerà quello del primo anno alla Roma dopo l'infortunio avuto

"Ha 26 anni, è nel suo prime e penso che possa recuperare completamente, è un ragazzo forte. L'importante è che giochi con regolarità, questo lo può aiutare a trovare il ritmo e una volta trovato, per me è un colpo enorme. A me è capitato a 28 anni, giocavo nel Monaco quando mi feci male, fu devastante e impiegai del tempo. Ma mi sono ripreso e ho ricominciato a giocare con continuità e segnare ai Rangers".