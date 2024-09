MN - Hateley: "Mi rende felice sapere che giovani come Abraham si ricordino di me"

Tammy Abraham è il nuovo centravanti del Milan e i rossoneri non avevano una punta centrale inglese dalla stagione 1986/87: quella era l'ultima delle tre di Mark Hateley, uno degli ultimi idoli rossoneri dell'era pre-berlusconiana. Nella storia è rimasto il suo volo a incornare di testa e battere Walter Zenga. Era il 28 ottobre 1984 e il Milan tornava a vincere una stracittadina dopo sei anni. Proprio Hateley si è concesso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare del suo connazionale.

Mark Hateley, nel corso della conferenza stampa di Abraham è stato tirato il suo nome in ballo. E il nuovo acquisto del Milan ha detto che farà di tutto per entrare nel cuore dei tifosi rossoneri come Lei

"Sono felice che si ricordi di me, specialmente perché è un giocatore così giovane. È un tornare agli anni '80 e sapere che i milanisti ricordano ancora quei giorni è bellissimo".