MN - Helveg ammette: "Non è normale vedere un Milan nono in classifica"

vedi letture

Si apre la 32ª giornata di Serie A con Udinese-Milan, in cui i rossoneri devono assolutamente vincere se vogliono provare a tenere viva la speranza europea anche attraverso il campionato. Ne abbiamo parlato con un doppio ex, Thomas Helveg, rossonero dal 1998 al 2003 e campione d'Italia nella stagione 1998/99. In esclusiva per MilanNews.it.

Alcuni nuovi acquisti faticano, la maglia rossonera pesa di più

"Si sente un altro tipo di pressione e lo posso dire, avendo fatto il salto da Udine a Milano. All'Udinese nessuno si aspettava di andare oltre il mantenimento della categoria, per cui negli anni in cui raggiungevamo l'Europa lo facevamo con grande leggerezza mentale, era tutto un di più. Al Milan la pressione c'è sempre, non sparisce".

Ti aspettavi queste difficoltà nel Milan?

"Non trovo normale che il Milan sia così in basso ma da quel che ho visto la squadra non è stata in grado di mantenere una stabilità. Troppi saliscendi, non puoi permetterlo se vuoi dominare. Queste annate capitano, anche alle big".