MN - Hernanes: "Al Milan tutti possono essere decisivi se sono in giornata"

Questa sera si gioca Milan-Lazio, ultima chiamata per i rossoneri per una difficilissima rincorsa ad un posto Champions League. Ne abbiamo parlato con Hernanes, ex centrocampista brasiliano che in Italia ha vestito proprio la maglietta biancoceleste. Queste le sue dichiarazioni a MilanNews.it.

Quale sarà la chiave della partita contro la Lazio? Chi possono essere i giocatori decisivi, dove si vincerà la partita?

“Il Milan ha tutti i giocatori forti davanti, chiunque può essere decisivo se è in giornata. Direi che è quello che dà più opportunità e più sicurezza è Reijnders, però gli altri sono veramente forti. Se sono in giornata possono cambiare la partita e rompere gli equilibri. È un’incognita. Allo stesso tempo hai delle buone speranze. Ma anche la Lazio ha dei valori importanti. Isaksen ha fatto veramente una buona partita in Coppa Italia, anche Pedro quando entra è sempre pericoloso… C’è Dia… Anche la Lazio ha buoni valori”.