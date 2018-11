MN - Higuain, sostegno pieno della Curva e di tutto il popolo milanista

L'espulsione (ingiusta) di Gonzalo Higuain contro la Juventus - che potrebbe costare cara al Pipita in ottica squalifica - ha avuto l'effetto di compattare tutto il tifo milanista attorno al Pipita. Tantissimi i messaggi social di sostegno ricevuti dall'attaccante rossonero, che ha incassato - secondo quanto risulta a MilanNews.it - anche la solidarietà e il sostegno della Curva Sud. Adesso non rimane che attendere la sentenza del giudice sportivo, prevista per domani pomeriggio.