MN - Hirst (Times Sport): "Solskjaer ritiene che la fase difensiva di Dalot sia troppo debole"

Intervistato ai microfoni di MilanNews.it, Paul Hirst, giornalista del Times Sport, ha parlato del neo acquisto rossonero Diogo Dalot (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE) e della scelta di Jose Mourinho: "È vero, a Mourinho piaceva davvero tanto Dalot e fece precisa richiesta al club. Ricordo il suo debutto in Champions League contro lo Young Boys. Una grande prestazione, lo definirei elettrico. Ha fatto venire il mal di testa per tutta la sera al terzino sinistro avversario, fu un upgrade significativo rispetto ad Antonio Valencia, che allora era il terzino destro titolare ma che si avviava verso la fine della sua carriera. Pensavo che con l'arrivo di Solskjaer Dalot avrebbe tratto beneficio dal calcio offensivo del nuovo allenatore, ma a quanto pare Ole ritiene che la fase difensiva del portoghese sia troppo debole. Per farti un esempio è per questo che ha schierato Eric Bailly, un difensore centrale, da terzino destro nella grande vittoria dello United in Champions League contro il PSG, due stagioni fa".