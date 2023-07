MN - Hoefkens: "Paragone Kakà-De Ketelaere? La pressione non ha fatto altro che aumentare"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Carl Hoefkens, attuale allenatore dello Standard Liegi che allenò Charles De Ketelaere al Bruges durante la preparazione estiva dell'estate scorsa prima della cessione del belga al club rossonero.

Secondo lei i paragoni con Ricardo Kakà dopo il suo arrivo al Milan li hanno fatto più male che bene?

"Questo non lo so, ma la pressione non ha fatto altro che aumentare! Per i giovani non è mai facile trasferirsi all'estero e adattarsi ad un nuovo paese, una nuova lingua, un nuovo gruppo ed essere all'altezza delle aspettative. Ripeto, gestire tutto questo non è facile e per Charles è stato la prima volta che si è confrontato con tutto questo. A Bruges conosceva tutto l'ambiente perché è cresciuto nelle giovanili ed era il suo club. Cambiare ambiente è difficile ma bisogna solo dargli il tempo per emergere perché le qualità le ha, su questo non ci sono dubbi."