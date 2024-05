MN - I consigli per gli acquisti di Crochet: "Al Milan vedrei bene il dinamismo e la corsa di Tiago Santos"

È partito il countdown per l'annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Ma come è andato il tecnico portoghese nei suoi due anni al Lille? Ne abbiamo parlato col collega di RMC Sport, Johann Crochet, esperto non solo delle vicende del calcio francese ma anche della nostra Serie A. Ecco il punto di vista transalpino sulla stagione appena conclusa dal Milan. In esclusiva per MilanNews.it:

C'è un giocatore della Ligue 1 che per talento e rapporto qualità/prezzo possa fare al caso del Milan?

"Penso subito a Tiago Santos. Credo che il Milan debba fare qualcosa per il ruolo di terzino destro, perché è sempre meglio avere più dinamismo, più corsa. E poi a livello di budget mi sembra che rientri nelle possibilità del Milan. Ci sarebbero parecchi giocatori, ad esempio Zhegrova, sempre del Lille. Ma con Chukwueze e Pulisic come esterno alto a destra il Milan è a posto. Quindi dico Tiago Santos".