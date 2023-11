MN - I convocati per la partita contro il Psg: tornano Pulisic, Theo e Chukwueze

Il Milan si è ritrovato questa mattina all'Hotel Melià per il consueto ritiro pre partita: il gruppo squadra rossonero trascorrerà le ultime ore prima del big match contro il Psg insieme, prima di dirigersi in pullman verso San Siro. Il tecnico Pioli riabbraccia tra i convocati Pulisic, Theo e Chukwueze. Questi tutti i presenti:

Maignan

Mirante

Nava

Calabria

Thiaw

Tomori

Theo

Bartesaghi

Florenzi

Loftus

Musah

Reijnders

Krunic

Pobega

Adli

Pulisic

Leao

Giroud

Chukwueze

Okafor

Jovic