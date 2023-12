MN - I riferimenti di Adams: "Il mio idolo è Ronaldo Nazario, ma in Nigeria abbiamo giocatori molto forti come Osimhen. E Chuk!"

Si avvicina il calciomercato. Dal primo di gennaio ci sarà il consueto mercato di riparazione, e il Milan dovrà valutare le opportunità per rinforzare una rosa costruita bene in estate ma falcidiata dagli infortuni. A proposito di possibili acquisti, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Akor Adams, attaccante nigeriano del Montpellier e obiettivo dei rossoneri per rinforzare l'attacco a gennaio.

Osimhen per tanti nigeriani è un idolo. Lo è anche per lei?

"No, il mio idolo è Ronaldo Nazario. Però in Nigeria siamo fortunati ad avere giocatori così forti che giocano nei migliori campionato al mondo come Victor Osimhen e Victor Boniface stanno facendo bene. E Chuk! Speriamo di far bene anche in Nazionale...".