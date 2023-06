MN - Ibra in dirigenza? Bisantis: "Ora credo di no. Magari sarà procuratore"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giuseppe Bisantis, noto radiocronista di Radio Rai, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e si è espresso così sul futuro di Ibrahimovic e un suo possibile ritorno, immediato, nella dirigenza del Milan: "Ora come ora, credo di no. È uno a cui piace stare al centro dell’attenzione, non me lo immagino dirigente “alla Maldini”. Più che altro lui era molto legato a Raiola. Magari entrerà, con il tempo, nella sua scuderia di procuratori”.