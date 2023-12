MN - Ibra non sarà a Newcastle: ecco quando vedrà la squadra

Secondo le informazioni raccolte da MilanNews.it, Zlatan Ibrahimovic non sarà presente a Newcastle per la partita di Champions League in programma per domani sera. Il Milan si giocherà il passaggio del turno senza il supporto del nuovo consulente di Gerry Cardinale. Sembra essere molto probabile la sua presenza giovedì a Milanello, quando la squadra tornerà dalla trasferta.

Ibra proverà dunque a dare il suo prezioso apporto a partire da giovedi, quando il Milan saprà il suo destino in Europa: in caso di vittoria domani, coadiuvati da una sconfitta del PSG, i rossoneri passerebbero il turno. Con un pareggio o una vittoria dei francesi, invece, il Milan tornando con i 3 punti da Newcastle andrebbe in Europa League. In caso di pareggio o sconfitta contro gli inglesi, al Diavolo resterebbero solo le competizioni nazionali.

di Antonio Vitiello