MN - Ibrahimovic presenza costante: sarà spesso a Milanello e presente a tutte le partite del Milan

Zlatan Ibrahimovic ha sostenuto oggi la prima giornata nel Centro Sportivo rossonero di Milanello nel nuovo ruolo di Senior Advisor di RedBird e del Milan. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, la presenza dello svedese a Milanello sarà costante per seguire da vicino la squadra; sarà al seguito del gruppo di Pioli anche durante le partite, sia che siano in casa che in trasferta.

di Antonello Gioia

La prima giornata di Ibrahimovic a Milanello

Peppe Di Stefano, in collegamento da Milanello a SkySport24, ha raccontato la prima visita di Zlatan Ibrahimovic nel Centro Sportivo rossonero nel nuovo ruolo di Senior Advisor di RedBird e del Milan: arrivato intorno a metà mattina, lo svedese ha prima salutato i giocatori singolarmente tra spogliatoio e palestra e successivamente si è presentato nello spogliatoio alla squadra, spiegando il suo nuovo ruolo. Ibra ha poi assistito da bordocampo con Moncada e D'Ottavio all'allenamento odierno della formazione milanista, ha pranzato con Pioli e i giocatori e infine si è presentato anche a tutti coloro che lavorano a Milanello.