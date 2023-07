MN - Idoneità sportiva terminata per Okafor. Nel pomeriggio a Casa Milan per la firma

Dopo le visite mediche di questa mattina Noah Okafor ha ottenuto anche l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano, come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato.

Lo svizzero ha quasi concluso gli step formali prima di diventare un nuovo calciatore rossonero: nel pomeriggio è atteso a Casa Milan per la firma sul contratto.

Okafor arriva dal Salisburgo a titolo definitivo per 14 milioni di euro con un ingaggio da 2 milioni netti all'anno. Nelle prossime ore partirà anche lui per gli Stati Uniti dove raggiungerà i nuovi compagni in tournée.