MN - Ielpo: "A gennaio servirebbero altri innesti in diversi reparti"

Intervenuto in esclusiva sul sito di MilanNews.it, questo un estratto dell'intervista a Mario Ielpo, portiere rossonero dal 1993 al 1996: "Considerata la situazione attuale, specialmente per ciò che riguarda gli infortuni, il Milan dovrebbe intervenire sul mercato a gennaio. In quali ruoli? Io direi in ogni reparto: in primo luogo un difensore, poi un centrocampista e direi anche un attaccante".